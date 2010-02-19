Політики заробляють на «мовному питанні» в Україні владу і гроші

«Мовне питання» в Україні потрібне переважній більшості українських політиків, які переслідують особисті інтереси – влада і гроші. Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявив правозахисник, колишній політв’язень Семен Глузман.

За його словами, це одна з кількох «дуже гострих, штучних проблем», які свідомо педалюються політиками України. «Я думаю, що чим менше вони б у це втручалися, тим краще, комфортніше, було б жити і україномовним, і російськомовним. Я думаю, що це штучна проблема», – сказав Семен Глузман.

За словами правозахисника, в Україні є чимало людей, які розмовляють російською, але виступають проти того, щоб надати російській мові статус другої державної.

«Це люди, які розуміють, що вони живуть у країні, де етнічну культуру, первинну, вбивали протягом тривалого часу, вбивали мову. І люди розуміють, що їхнє майбутнє, точніше, майбутнє їхніх дітей – це україномовна країна», – сказав колишній політв’язень.