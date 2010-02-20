У аеропорту Донецька затримується прийом рейсів
11:46, 20 лютого 2010Суспільство
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Через сильний туман
В аеропорту Донецька затримується прийом рейсів у зв`язку з сильним туманом.
Як повідомили УНІАН у довідковій службі аеропорту, зараз затримується прибуття двох рейсів – з Єревану і Києва (Бориспіль). За розкладом літаки мали прибути о 10.10 і 10.50 ранку відповідно.
«Літаки поки що не вилетіли з Єревану і Києва у зв`язку з сильним туманом в Донецьку», - сказали в довідковій.
Одночасно в довідковій зазначили, що аеропорт Донецька працює з відправлення рейсів. Так, о 6.15 ранку відбув рейс до Шарм-ель-Шейх (Єгипет), а о 7.16 – до Києва (Бориспіль).
Всього, згідно з розкладом, упродовж дня 20 лютого аеропорт Донецька має прийняти 9 і відправити 8 рейсів.
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