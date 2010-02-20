У аеропорту Донецька затримується прийом рейсів

В аеропорту Донецька затримується прийом рейсів у зв`язку з сильним туманом.

Як повідомили УНІАН у довідковій службі аеропорту, зараз затримується прибуття двох рейсів – з Єревану і Києва (Бориспіль). За розкладом літаки мали прибути о 10.10 і 10.50 ранку відповідно.

«Літаки поки що не вилетіли з Єревану і Києва у зв`язку з сильним туманом в Донецьку», - сказали в довідковій.

Одночасно в довідковій зазначили, що аеропорт Донецька працює з відправлення рейсів. Так, о 6.15 ранку відбув рейс до Шарм-ель-Шейх (Єгипет), а о 7.16 – до Києва (Бориспіль).

Всього, згідно з розкладом, упродовж дня 20 лютого аеропорт Донецька має прийняти 9 і відправити 8 рейсів.