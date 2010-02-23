Зоопарки вимагають віддати їм тварин з пересувного звіринця

Харківський та інші українські зоопарки звернуться до Генеральної прокуратури України у зв’язку з жорстоким поводженням з тваринами у пересувному звіринці «Мауглі» в Сєверодонецьку Луганської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції директор Харківського зоопарку Олексій ГРИГОР’ЄВ.

«Харківський та інші українські зоопарки готують нове звернення до Генеральної прокуратури України за фактом жорстокого поводження з тваринами в пересувному зоопарку «Мауглі», які були зафіксовані в Сєверодонецьку», - сказав О.ГРИГОР’ЄВ.

За його словами, це викликане тим, що попередні звернення, зокрема до прокуратури Луганської області, у яких наводилися факти жорстокого поводження з тваринами, не мали успіху, тоді як тварини потребують серйозного захисту.

«Попередні звернення до органів місцевої прокуратури не принесли результату, - зазначив він, - і зоопарки мають намір продовжувати боротьбу за права тварин».

О.ГРИГОР’ЄВ вважає, що винні мають бути покарані, зокрема, ті чиновники, які намагаються приховати факти знущання над тваринами, захищаючи власників звіринця.

За даними О.ГРИГОР’ЄВА, наведеними раніше, у пересувному звіринці знаходиться близько 30 ссавців (пуми, верблюди, лами, косулі, олень та ін.) і близько 50 птахів. «Добровільно господарі віддавати тварин не збираються, і вважають, що ситуація нормальна. Тому, - зазначає він, - ми і звернулися в прокуратуру, аби прискорити процес передачі, оскільки кожен день перебування тварин на холоді – це страждання і загроза їхньому життю».

Як повідомляв УНІАН, африканського лева Симбу, який замерзав у приватному пересувному звіринці «Мауглі» в Сєверодонецьку (Луганська область), 13 лютого цього року доставили до Харківського зоопарку у тяжкому стані.