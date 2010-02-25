Пограбували квартиру мера Феодосії
20:30, 25 лютого 2010Суспільство
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"Неприємно, але нічого страшного"
Квартиру мера кримського міста Феодосія Олександра БАРТЕНЄВА пограбовано невідомими в середу, 24 лютого.
Грабіжники винесли велику суму грошей й сімейні цінності, повідомив О.БАРТЕНЄВ місцевим ЗМІ.
«Неприємно, але нічого страшного. Мало чого в житті буває. Грабують усіх людей», - сказав мер.
О.БАРТЕНЄВ заявляє: не знає, хто може стояти за організацією пограбування.
У міліції УНІАН підтвердили факт крадіжки. Проводиться розслідування.
Силовики утримуються від коментарів із приводу «улову», який забрали грабіжники.
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