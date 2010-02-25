Пограбували квартиру мера Феодосії

Квартиру мера кримського міста Феодосія Олександра БАРТЕНЄВА пограбовано невідомими в середу, 24 лютого.

Грабіжники винесли велику суму грошей й сімейні цінності, повідомив О.БАРТЕНЄВ місцевим ЗМІ.

«Неприємно, але нічого страшного. Мало чого в житті буває. Грабують усіх людей», - сказав мер.

О.БАРТЕНЄВ заявляє: не знає, хто може стояти за організацією пограбування.

У міліції УНІАН підтвердили факт крадіжки. Проводиться розслідування.

Силовики утримуються від коментарів із приводу «улову», який забрали грабіжники.