Євро на міжбанку потихеньку росте

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9720/7,9870 грн./дол., до 12:00 звузився спред – 7,9785/7,9820 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтіиг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2652/0,2657 грн./рубль, до 12:00 ціни піднялися до 0,2660/0,2663 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль знизився, і на 12:00 встановився на рівні 30,01 рублів за долар (-0,03).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3560/1,3562 дол./євро, а до 12:00 зросли до 1,3610/1,3612 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,8035/10,8245 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вгору – 10,8440/10,8565 грн./євро.