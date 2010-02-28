У Кіровограді шахраї отримали в банку 1,3 млн. грн. кредиту

У Кіровограді прокуратура порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем посадовцями ТОВ, службового підроблення ними офіційних документів і шахрайського заволодіння фінансовими ресурсами в сумі 1,3 млн. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прокуратурі Кіровоградської області.

Встановлено, що між банком і товариством укладено кредитний договір, забезпеченням якого була застава 21 легкового автомобіля. Проте на час укладання угоди машини уже було відчужено.

Одержаний кредит товариство не повернуло, а зробити це за рахунок заставного майна, враховуючи його відсутність, у банка немає можливості.

Кримінальну справу порушено за ознаками складу злочинів, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 222 Кримінального кодексу України.