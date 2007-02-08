Київська влада мріє позбутися філармонії, Опери, театрів Франка і Лесі Українки

Віталій ЖУРАВСЬКИЙ

Приміщення, у яких розташовані національні заклади культури, Київська міська рада може передати з комунальної власності у державну. Про це заявив заступник голови КМДА Віталій ЖУРАВСЬКИЙ під час зустрічі з міністром культури і туризму Юрієм БОГУЦЬКИМ.

Як повідомили УНІАН у прес–службі Київської міської державної адміністрації, за словами В.ЖУРАВСЬКОГО, «нова київська влада змушена вирішувати ті проблеми, які залишилися від далеко не кращого спадку Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА”. Він нагадав, що заклади культури зі статусом “національний” повинні фінансуватися з державного бюджету. У Києві ж, за словами В.ЖУРАВСЬКОГО, всупереч бюджетному кодексу багато закладів культури фактично перебувають у подвійній залежності.

За його словами, йдеться про приміщення Національного академічного театру опери та балету України ім. Тараса Шевченка, Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка, Національного театру російської драми ім. Лесі Українки, Національної філармонії України та багато інших відомих закладів культури.

За результатами зустрічі співрозмовники дійшли спільної думки, що такій практиці треба покласти край.

Як повідомив В.ЖУРАВСЬКИЙ, нині готується проект рішення Київради, згідно з яким усі заклади культури зі статусом «національний» перейдуть до державної власності.