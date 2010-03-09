У Житомирі з вікон розкішної вілли стріляли в школяра

У житомирську обласну дитячу лікарню з вогнепальним пораненням доправлений 14-річний учень середньої школи № 27. Трагедія сталася, коли хлопець з другом повертався додому з дамби річки Тетерів. Хтось відкрив вогонь по хлопчиках. Почувши звук пострілу, Сергій відчув гострий біль в нижній частині спини – куля увійшла в тіло по косій траєкторії зверху вниз і застрягла у області правої сідниці. Хлопці кажуть, що стріляли з вікон розкішної вілли навпроти – з будинку №6 по вул. Зарічною, пише «Сєгодня».

Сергій був госпіталізований і прооперований. Проте кулю витягнути не вдалося – вона застрягла поблизу життєво важливих судин і нервів і хірурги не стали ризикувати, адже один необережний рух – і дитина може назавжди залишитися інвалідом.

Батьки хлопчика підозрюють, що стріляти міг голова правління, співвласник і колишній директор всесвітньо відомого заводу "Коростенській фарфор" Валентин Драган, якому належить розкішна фазенда. «І учні, і педагоги приголомшені тим, що трапився - всі в шоці, школа гуде, немов вулик!, - розповідає Світлана Миколаївна, мама Сергія. Вона вчителька, викладає в тій же школі №27, де вчиться Сергій. - Я знаю, що в цій країні ми правди ніколи не доб’ємося. Але стріляти в беззахисних дітей, які нічого поганого не зробили, просто йшли берегом річки. Це ж не його річка!"