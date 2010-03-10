Підготовки до Дня Перемоги в Севастополі йде повним ходом

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН обговорив з командувачами Військово-Морських Сил України і Чорноморського флоту РФ, адміралом Ігорем ТЕНЮХОМ і віце-адміралом Олександром КЛЕЦКОВИМ низку питань, пов`язаних із програмою святкування Дня Перемоги в Севастополі.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, обговорювалися деталі проведення параду: маршу переможців і урочистого проходження військ Севастопольського гарнізону.

Підбиваючи деякі підсумки першої робочої зустрічі з командувачами, С.КУНІЦИН зазначив, що «робота з підготовки святкування Дня Перемоги в Севастополі йде повним ходом. Це свято, особливо в рік 65-річчя Великої Перемоги, в рік, оголошений в країні Роком ветеранів, безумовно, головне. Я радий, що до роботи підключилися військові. І те, що програму заходів ми обговорювали з двома командувачами, тільки підкреслює значення святкування 9 Травня в Севастополі».

Він упевнений, що урочистості відбудуться на найвищому рівні.