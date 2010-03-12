ДТП на Житомирщині: п'ятеро загиблих
14:53, 12 березня 2010Суспільство
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Між Коростишевом та селом Кочерів
Cьогодні в дорожньо-транспортній пригоді на Житомирщині загинули 5 осіб.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Житомирській області.
Аварія сталася о 9-й годині ранку. На трасі між Коростишевом та селом Кочерів зіштовхнулися легковий автомобіль, вантажний мікроавтобус та мікроавтобус “Фіат”.
В результаті зіткнення загинули водій та троє пасажирів "Лади". Також у цій аварії загинув пасажир мікроавтобуса. Він сів туди за кілька кілометрів від місця аварії, аби під’їхати.
Наразі на місці аварії працюють рятувальники. За допомогою спецтехніки вони вже дістали тіла загиблих.
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