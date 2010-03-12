ДТП на Житомирщині: п'ятеро загиблих

Cьогодні в дорожньо-транспортній пригоді на Житомирщині загинули 5 осіб.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Житомирській області.

Аварія сталася о 9-й годині ранку. На трасі між Коростишевом та селом Кочерів зіштовхнулися легковий автомобіль, вантажний мікроавтобус та мікроавтобус “Фіат”.

В результаті зіткнення загинули водій та троє пасажирів "Лади". Також у цій аварії загинув пасажир мікроавтобуса. Він сів туди за кілька кілометрів від місця аварії, аби під’їхати.

Наразі на місці аварії працюють рятувальники. За допомогою спецтехніки вони вже дістали тіла загиблих.