700 радянських компостерів встановлять у тролейбусах у Запоріжжі

У Запоріжжі в тролейбусах встановлять компостери, які ще з радянських часів зберігаються на складах КП "Запоріжелектротранс" - комунального підприємства, що здійснює в місті пасажироперевезення трамваями і тролейбусами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі Запорізької мерії з посиланням на гендиректора КП "Запоріжелектротранс" Миколи РИЖЕНЬКИХ

"Не затративши великих грошей на встановлення компостерів, муніципалітет планує підвищити виручку за рахунок продажу проїзних квитків і, враховуючи постійне невиконання державою своїх зобов`язань з виплати субвенцій за перевезення пільгових категорій, поліпшити фінансовий стан підприємства", - зазначив він.

На сьогоднішній день фахівцями цього підприємства вже проведено "омолоджувальні процедури" для 700 компостерів, що зберігаються на складі ще з радянських часів: прочищено механізми і зафарбовано корпуси". Встановити їх по 6-7 штук в кожному тролейбусі планується до 29 березня, повідомила прес-служба мерії.

Довідка УНІАН. КП "Запоріжелектротранс" - комунальне підприємство Запорізької міськради, що має 120 трамвайних вагонів, 90 тролейбусів та 5 автобусів.

Згідно даних, опублікованих на офіційному сайті Запорізької мерії, близько 60% пасажирів КП "Запоріжелектротранс" становлять пільговики.