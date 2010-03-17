Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,98 грн./дол., продають – по 8,01 грн./дол. Курс не змінився порівняно з 16 березня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,96-8,00 грн./дол., з продажу – в межах 8,01-8,02 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,4% порівняно з 16 березня, і сьогодні становить 10,91 грн./євро, курс продажу – на 0,5%, до 11,06 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,69-11,00 грн./євро, з продажу – в межах 11,00-11,19 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 16 березня підвищився на 0,4%, і сьогодні становить 0,2662 грн./рубль, курс продажу – на 0,5%, до 0,2736 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2600-0,2720 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2719-0,2770 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,98 грн./дол., продажу – 8,01 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,96-8,00 грн./дол., з продажу – в межах 8,01-8,02 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва підвищився на 0,4% порівняно з 16 березня, і сьогодні становить 10,95 грн./євро, курс продажу – на 0,5%, до 11,05 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,88-11,00 грн./євро, з продажу – в межах 11,00-11,10 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 16 березня знизився трохи – 0,2658/0,2737 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2600-0,2720 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2719-0,2750 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 7,98/8,01 грн., євро – 10,92/11,04 грн., рубль – 0,2660/0,2740 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,98/8,03 грн., євро – 10,85/11,07 грн., рубль – 0,2700/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,965/8,005 грн., євро – 10,90/11,15 грн., рубль – 0,2680/0,2740 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 17 березня, становить: гривні до долара США – 7,9767, до євро – 10,946425, до російського рубля – 0,27109.