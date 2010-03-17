Киянам натякнули: краще душитися в транспорті, ніж стояти в пробках

Заступник голови Київської міськдержадміністрації Валерій МИРОНОВ переконаний, що проблему заторів на дорогах столиці можуть вирішити самі кияни, пересівши з особистих автомобілів у громадський транспорт.

Про це йдеться у коментарі В.МИРОНОВА з проблем транспортного колапсу в столиці, переданому агентству УНІАН прес-службою чиновника.

«Якщо розуміння того, що засіб, який везе сто-двісті людей, важливіший, ніж той, у якому сидить одна-дві, приживеться в умах городян, столиця відчує на собі транспортне полегшення», - впевнений В.МИРОНОВ.

Він додав, що є розуміння з боку влади столиці, що альтернативою пересуванню на особистому автомобілі, якщо це буде громадський транспорт, мають бути пропозиції комфорту, швидкості та зручності.

За словами В.МИРОНОВА, існує світова практика, яка доводить, що будівництво нових зручних розв`язок, доріг і магістралей «натягує» ще більшу кількість транспортних засобів, і в результаті не вирішує проблему заторів. Будівництво підземних парковок у центрі міста, переконаний заступник мера, також не вирішує проблеми: «Приплив транспорту стає більшим, а, отже, погіршує прохідність, з`їдаючи час пасажира та водія в дорозі».

Як вважає В.МИРОНОВ, одним із визначальних факторів, здатних полегшити пересування містом, у короткостроковій перспективі може стати різноманітність взаємозамінного громадського транспорту, як наземного, так і підземного.