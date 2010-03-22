У Азарова обіцяють максимально сприятливі умови для транзиту газу з РФ

Україна створюватиме умови, щоб весь азіатський і російський газ експортувався до Європи через українську ГТС.

Про це заявив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ в ефірі телеканалу ICTV в контексті майбутніх українсько-російських переговорів, які мають розпочатися в Москві цього тижня.

«Природно ми поставимо питання про те, щоб ціна була нижча. Ми створюватимемо в Україні максимально сприятливі умови для того, щоб транзит газу з Росії або країн Азії йшов тільки через Україну на країни Євросоюзу. Тобто, ми комплексно ставитимемо ці питання тому, що та політика, яка проводилася останні 5 років по відношенню до наших сусідів, до Росії, вона, скажімо так, дещо неадекватна», - заявив А.КЛЮЄВ.

Він зазначив, що Україна повинна залишитися основним транзитером не тільки газу, але й нафти.

«Не тільки це стосується газу, тієї ж самої нафти. Транзитні потоки, приміром залізницею - це розвивати порти. Тому що через Україну з Росії, через Україну до країи Євросоюзу, це найвигідніший напрям», - зауважив А.КЛЮЄВ.

При цьому віце-прем`єр в черговий раз підкреслив необхідність створення газотранспортного консорціуму. «Якщо ми не робитимемо консорціум, то ризик для України величезний. За останні 5 років країни Євросоюзу і Росія зрозуміли, що Україна – вона не надійний партнер, все, що стосується транзиту того ж самого газу або нафти. І ухвалили рішення – (будувати – УНІАН) газопроводи в обхід України. Будується на повну потужність так званий «Північний потік». Побудований був «Блакитний потік». Підписані контракти на будівництво «Південного потоку». Ми можемо прийти до ситуації, коли років через 5, через 7 весь газ, який йтиме з Росії або країн Азії на Євросоюз, обходитиме Україну», - зазначив А.КЛЮЄВ.

При цьому він підкреслив, що при створенні консорціуму газотранспортна система залишиться у власності України. «Пропонується створити газотранспортний консорціум - Україна, припустимо, Росія, країни Євросоюзу. Далі, пропонується прийняти закон про те, щоб цьому консорціуму передати ГТС в концесію. Тобто, виходить так, що консорціум бере на себе зобов`язання експлуатувати ГТС, інвестувати в неї, реконструювати, розвивати, збільшувати об`єми прокачування, збільшувати потужності самої ГТС. Але в той же час сама система, згідно закону, який ми вже фактично підготували, залишається державною власністю, і нікуди з України ця власність не вивозитиметься і ніяк вона не змінюється», - запевнив А.КЛЮЄВ.