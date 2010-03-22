Українських паралімпійців пограбували

Невідомі пограбували медіа-студію Національного паралімпійського комітету України.

Як повідомляє Національний комітет спорту інвалідів України, студія приймала з Х зимових Паралімпійських ігор у Ванкувері відео- та фотоінформацію і формувала блоки фото-, відео- та інформповідомлень, новин із Паралімпіади.

Крім того, грабіжники викрали сервери з повним обсягом інформації перемог українських паралімпійців, також на носіях зберігалися усі фото- та відеоматеріали національного паралімпійського та дефлімпійського рухів, перемог спортсменів-інвалідів.

Також викрадено спеціальне обладнання для монтажу та створення фільмів, комп’ютери, фото- та відеокамери тощо.

Національний паралімпійський комітет України звертається до нового керівництва Міністерства внутрішніх справ України з проханням вжити термінових дій і відповідних заходів для пошуку злочинців і повернення майна Національного паралімпійського комітету України і головне – унікальної інформації, яка стосується здобутків українських паралімпійців.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня у Ванкувері завершились Х зимові Паралімпійські ігри.

Збірна України посіла п`яте місце у загальнокомандному заліку на Паралімпіаді, завоювавши 19 медалей - 5 золотих, 8 срібних і 6 бронзових.