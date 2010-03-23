Вартість квартир у Києві (по районах)

На вторинному ринку Києва середня вартість продаж 1-3-кімнатних квартир з 15 по 21 березня ц.р. знизилася на 0,08% (1 дол.) - до 1 684 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1 292 дол./кв. м, найдорожчим – Печерський, де середня ціна продажу склала 2 685 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зниження вартості 1 кв. м житла зафіксовано в Дніпровському – на 0,13% (2 дол.) – до 1 384 дол., Дарницькому – на 0,11% (1 дол.) – до 1 292 дол., Деснянському – на 0,23% (3 дол.) – до 1 322 дол./кв. м, Оболонському – на 0,05% (1 дол.) – до 1 711 дол., Печерському - на 0,05% (1 дол. ) – до 2 685 дол./кв. м, Солом’янському – на 0,10% (2 дол.) – до 1 514 дол., Святошинському – на 0,16% (2 дол.) – до 1 392 дол., Шевченківському – на 0,04% (1 дол.) – до 2 188 дол./кв. м і Подільському районі – на 0,14% (2 дол.) – до 1 552 дол.

При цьому зростання вартості 1 кв. м житла спостерігався в Голосіївському районі – на 0,09% (1 дол.) – до 1 693 дол.

У компанії зазначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у лютому ц.р. зросла на 0,26% (4 дол.) - до 1 679 дол./кв. м; у січні ц.р. - зросла на 0,13% – до 1 675 дол./кв. м., у 2009 році – знизилася на 27,16% (624 дол.) – до 1 673 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.