Китай дасть Білорусі 1 млрд. доларів
05:31, 25 березня 2010Суспільство
1322 0
На пільгових умовах
Китай надасть Білорусії кредит у розмірі 1 млрд дол. на пільгових умовах. Про це оголосив заступник голови КНР Сі Цзіньпін на переговорах у Мінську з білоруським президентом Олександром Лукашенком, передає Reuters.
Заступник китайського лідера зазначив, що двом країнам необхідно наростити співпрацю у військово-технічній і науковій галузях.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter