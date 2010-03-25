Китай дасть Білорусі 1 млрд. доларів

Китай надасть Білорусії кредит у розмірі 1 млрд дол. на пільгових умовах. Про це оголосив заступник голови КНР Сі Цзіньпін на переговорах у Мінську з білоруським президентом Олександром Лукашенком, передає Reuters.

Заступник китайського лідера зазначив, що двом країнам необхідно наростити співпрацю у військово-технічній і науковій галузях.