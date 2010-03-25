Азаров скасував ще 9 рішень Тимошенко

Кабінет міністрів України постановою № 278 від 24 березня 2010 року скасував ще 9 рішень попереднього уряду.

Текст відповідної постанови за підписом прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА розміщено на Урядовому порталі.

Зокрема, скасовано постанови № 854 від 24 вересня 2008 року "Про надання акваторії у користування державному підприємству "Спеціалізований морський порт "Октябрьск", № 934 від 22 жовтня 2008 року "Про надання акваторії у користування державному підприємству "Миколаївський морський торговельний порт”.

Крім того, уряд скасував постанову № 236 від 5 березня 2009 р. "Про роз’яснення особливостей застосування окремих норм Указу Президента України від 3 липня 1998 р. № 727 для фізичних осіб, які провадять підприємницьку діяльність за межами України, в умовах світової фінансово-економічної кризи", а також постанову № 454 від 15 квітня 2009 року "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 5 березня 2009 р. № 236".

Кабінет міністрів М.АЗАРОВА також скасував постанову № 366 від 14 квітня 2009 року "Про сплату внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування фізичними особами - суб’єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування".

Втратили чинність також постанова № 505 від 21 травня 2009 року "Про порядок сплати та зарахування сум внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, сплачених фізичними особами - суб’єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування", розпорядження № 1178 від 23 вересня 2009 року "Питання Загального реєстру податкових накладних", постанова № 1117 від 21 жовтня 2009 року "Про утворення Урядової комісії з питань забезпечення обороноздатності та національної безпеки України".

Крім того, уряд М.АЗАРОВА скасував постанову № 61 від 27 січня 2010 року "Про збільшення статутного капіталу Державної іпотечної установи".