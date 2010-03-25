Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,90 грн./дол., що на 0,3% дешевше, порівняно з 24 березня, продають – по 7,95 грн./дол., на 0,2% дешевше. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,87-7,92 грн./дол., з продажу – в межах 7,93-7,97 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 1,1% порівняно з 24 березня і сьогодні становить 10,47 грн./євро, продажу – на 0,9% – до 10,64 грн./євро. Пропозиції банків з придбання євро коливаються в межах 10,30-10,55 грн./євро, з продажу – в межах 10,58-10,88 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 24 березня, знизився на 0,6% і сьогодні становить 0,2620 грн./рубль, курс продажу – на 0,7% – до 0,2690 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2600-0,2651 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2680-0,2730 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,91 грн./дол., продажу – 7,94 грн./дол. Курс купівлі/продажу знизився на 0,2% з учорашнього дня.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,89-7,92 грн./дол., з продажу – в межах 7,93-7,98 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 0,9% порівняно з 24 березня і сьогодні становить 10,49 грн./євро, продажу – на 0,7% - до 10,63 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,40-10,55 грн./євро, з продажу – в межах 10,58-10,78 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 24 березня, знизився на 0,5% і на сьогодні становить 0,2630 грн./рубль, продажу – на 0,8% - до 0,2697 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2600-0,2651 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2680-0,2730 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 7,917/7,9755 грн., євро – 10,50/10,75 грн., рубль – 0,2620/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,90/7,95 грн., євро – 10,40/10,70 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,89/7,95 грн., євро – 10,43/10,63 грн., рубель – 0,2620/0,2690 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 25 березня, становить: гривні до долара США – 7,935, до євро – 10,583703, до російського рубля – 0,26829.