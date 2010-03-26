Цушко викрив «цукрову змову»

Міністр економіки Василь ЦУШКО переконаний, що ціни на продукти харчування в Україні зростають внаслідок змов та спекуляцій.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міністра, про це В.ЦУШКО заявив під час селекторної наради з представниками обласних управлінь Держцінінспекції, заступниками голів облдержадміністрацій з економічних питань, Держрезерву.

Він закликав виробників цукру знизити ціни на продукцію до економічно обґрунтованого рівня.

За словами В.ЦУШКА, дефіцит цукру сьогодні становить 470 тисяч тонн, в той час як резерви – близько 1 млн. тонн. Це, на переконання міністра, свідчить про те, що виробники притримують продукцію і створюють штучний дефіцит на ринку. «Ми усі розуміємо, що мала місце змова», - заявив В.ЦУШКО.

«Я, як міністр економіки, готовий бути на стороні виробників цукру, але тільки за умови, що вони не будуть влаштовувати такої шокової терапії для громадян. Бо інакше ми почнемо співпрацювати з постачальниками тростинового цукру-сирцю, і ті, хто зараз штучно створює дефіцит на ринку та накручує ціну – залишаться біля розбитого корита», - заявив міністр економіки.

Окрім цього, В.ЦУШКО підкреслив, що зростання споживчих цін на деякі інші види продуктів харчування зумовлено спекулятивною складовою. Він закликав учасників наради вжити усіх можливих заходів для стабілізації цін.

«Знаходьте спільну мову з бізнесом, підписуйте спільні меморандуми, але санкції – це крайні міри. Ми не маємо права йти на бізнес із шашкою наголо. Але громадянин має приходити до магазину і відчувати на власному гаманці, що влада працює», - заявив В.ЦУШКО.

На думку міністра економіки, влада на місцях має створити резерви основних продовольчих ресурсів, сприяти розвитку оптових ринків, точок продажу плодоовочевої продукції тощо. Також В.ЦУШКО закликав місцеву владу активніше співпрацювати з обласними управліннями Антимонопольного комітету. «Те, наскільки успішно ви справитеся зі спекулятивним підвищенням цін на Великдень – буде вашим екзаменом», - підкреслив міністр економіки.