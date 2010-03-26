«Суху Балку» звинувачують у провокуванні екологічної катастрофи

Активісти «Асоціації зелених України» в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області 25 березня провели акцію протесту. Представники «зелених» закликали мера міста Юрія ЛЮБОНЕНКА звернути увагу на негативні наслідки безвідповідальних дій керівництва ГЗК «Суха Балка», які завдають шкоди екології і навколишньому середовищу.

Як повідомив УНІАН заступник глави «Асоціації зелених України» Олександр ЩЕРБАНЬ, на сьогодні «значної небезпеки для навколишнього середовища завдає масштабна вирубка лісових насаджень, яку проводить ГЗК «Суха Балка». Представник громадської організації звернув увагу на те, що знищувані «Сухою Балкою» лісопосадки є екологічним буфером, що захищає місто і його жителів від пилу відвалів даного гірничо-збагачувального комбінату, який загрожує екології Кривого Рогу і здоров`ю городян. Знищення зелених насаджень комбінатом «Суха Балка» є свідомим шкідництвом, вважає керівництво Асоціації.

«Асоціація зелених України» також звертає увагу на те, що знищення лісових насаджень може спричинити збільшення випадків нападу диких тварин на жителів міста. На думку заступника глави Асоціації, в умовах вирубки лісу хижаки будуть позбавлені звичного середовища перебування, а тому почнуть шукати джерела проживання у густонаселеній приміській зоні. А.ЩЕРБАНЬ вважає, що «наслідки знищення зеленої зони силами ГЗК «Суха Балка» дадуть про себе знати вже цього літа і вони будуть плачевними».

Керівництво «Асоціації зелених України» вважає, що мер Кривого Рогу Ю.ЛЮБОНЕНКО зобов`язаний забезпечити запобігання екологічній катастрофі - зупинити шляхом ухвалення відповідних розпоряджень організовану ГЗК «Суха Балка» вирубку лісу.

Громадська організація має намір продовжувати акцію протесту доти, поки міська влада не задовольнить її законні вимоги щодо захисту здоров`я жителів Кривого Рогу.

«Асоціація зелених України» надіслала листа співвласнику «Євраз Груп» Роману АБРАМОВИЧУ з пропозицією внести особистий вклад у поліпшення екологічної обстановки у Кривому Розі, профінансувавши посадку дерев у Комсомольському парку міста.

*** ГЗК «Суха Балка» - одне з провідних підприємств гірничовидобувної галузі України, спеціалізується на видобутку залізної руди підземним способом. Входить до структури «Євраз Груп» російського мільярдера Р.АБРАМОВИЧА. На підприємстві працюють 4500 осіб, які забезпечують виробництво понад 3 млн. тонн аглоруди на рік із середнім вмістом заліза 58%. У 2009 р. ГЗК скоротив випуск аглоруди на 37,4% порівняно з попереднім роком - до 1,687 млн. тонн.