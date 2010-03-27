Янукович підписав закон про фінансування миротворців

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон "Про внесення зміни до статті 9 Закону України “Про участь України в міжнародних миротворчих операціях”.

Про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення зміни до статті 9 Закону України “Про участь України в міжнародних миротворчих операціях”.

Закон передбачає, що джерела фінансового забезпечення миротворчого контингенту визначаються при схваленні Верховною Радою України рішення Президента України про участь України у міжнародній миротворчій операції. Джерела фінансового забезпечення миротворчого персоналу визначаються у порядку, встановленому законодавством. Порядок фінансового забезпечення миротворчого контингенту і миротворчого персоналу визначається Кабінетом міністрів України.