Путін надіслав Ступці вітальну телеграму

Голова Уряду Російської Федерації Володимир ПУТІН направив вітальну телеграму колективу Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка з нагоди 90-річчя театру.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду РФ.

«Ваш знаменитий театр є справжнім надбанням української культури і по праву посідає почесне місце у ряді видатних творчих колективів світу. У нього велика славна історія, повна яскравих імен і незабутніх прем`єр. Тут завжди працювали виключно талановиті і віддані мистецтву люди, ставилися вистави, що ввійшли до «золотого фонду» не лише національної, але й світової драматургії», - йдеться у телеграмі В.ПУТІНА.

У документі також зазначається: «відрадно, що ваша сцена незмінно відкрита і для російської класики, і для сучасних російських авторів, що театр регулярно гастролює в нашій країні».

«Все це сприяє поглибленню гуманітарного діалогу Росії і України, взаємному збагаченню культур, єднанню наших братських народів», - упевнений В.ПУТІН.