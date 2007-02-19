У Дніпропетровську жорстоко побили журналіста
Прес-служба «9-го каналу» про конфліктну ситуацію
У Дніпропетровську за професійну діяльність побили начальника інформаційної служби, журналіста «9-го каналу» Анатолія ШИНКАРЕНКА.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі каналу.
Зокрема, повідомляється, що після призначення депутата облради (партія «Громада») Віталії ШИЛОВОЇ тимчасово виконуючою обов`язки керівника дніпропетровського «51-го каналу» виник конфлікт між новим керівництвом і профспілкою. Наголошується, що на «51-му каналі» почалися незаконні звільнення співробітників.
Прес-служба «9-го каналу» підкреслює, що після того, як журналісти інших ЗМІ стали висвітлювати цю конфліктну ситуацію, на них стали чинити тиск.
Зокрема, відзначає прес-служба, А.ШИНКАРЕНКА зловили на вулиці і жорстоко побили.
За даними прес-служби, напав на журналіста чоловік В.ШИЛОВОЇ з декількома «хуліганами», які вимагали від нього й інших співробітників «9-го каналу» припинити висвітлення ситуації на «51-му каналі».
«Цей факт чітко пов`язаний з професійною діяльністю», - переконана прес-служба «9-го каналу».
Окрім цього, в прес-службі підкреслюють, що Бабушкінське РВВС Дніпропетровській області не діє, намагаючись представити те, що сталося, як просто побутову бійку.