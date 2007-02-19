Мартинюк вважає, що Порошенко сам винен

Перший заступник голови Верховної Ради Адам МАРТИНЮК не бачить підстав звинувачувати голову ВР Олександра МОРОЗА в тому, що парламент не став на захист народного депутата Петра ПОРОШЕНКА, коли йому заборонили в’їзд до Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.МАРТИНЮК сказав на прес-конференції, коментуючи заяву П.ПОРОШЕНКА, що ні керівництво ВР, ні сама ВР не прореагували на ситуацію щодо нього.

А.МАРТИНЮК зазначив, що у всьому цьому є певна вина і самого П.ПОРОШЕНКА, який тиждень сам «не ставав на свій захист». За словами А.МАРТИНЮКА, він (П.ПОРОШЕНКО- УНІАН) про це почав заявляти лише після того, коли ця ситуація стала відома журналістам. «Ось тоді і в Петра Олексійовича (ПОРОШЕНКА – УНІАН) прорізався голос про те, що дійсно факт (йдеться про недопуск його в Росію – УНІАН) мав місце», - сказав перший віце-спікер.

А.МАРТИНЮК вважає, що замість того, щоб звинувачувати голову ВР О.МОРОЗА, необхідно було самому П.ПОРОШЕНКУ звернутися до керівництва парламенту, до народних депутатів і проінформувати про ситуацію.

За словами А.МАРТИНЮКА, на сьогодні «можна пред’являти взаємні обвинувачення». Він зазначив, що П.ПОРОШЕНКО не звернувся до ВР і до сьогодні немає офіційної відповіді, чому йому було заборонено в’їхати в Росію.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого П.ПОРОШЕНКА сказав, що його дивує відсутність реакції Верховної Ради на його недопуск до Росії 3 лютого. «Про що я ніколи ще не говорив, так це про відсутність реакції Верховної Ради України на дії Росії. Тому що є реакція Президента, є реакція МЗС, є реакція уряду ЯНУКОВИЧА. Зверніть увагу - немає лише реакції Верховної Ради України», - сказав він.

За словами П.ПОРОШЕНКА, «це означає, що вона (ВР – УНІАН) дозволяє Росії подібні дії по відношенню до українського парламентарія, яке б у нього не було прізвище».