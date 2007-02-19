Молодь Львова закликає мера скасувати свято 23 лютого

Львівська міська організація Української народної молоді та ряд організацій, об’єднаних у рамках молодіжної громадської акції "Відновимо історичну справедливість", прийняли звернення із закликом до міського голови Львова Андрія САДОВОГО "змінити зденаціоналізоване свято День захисника невідомо чиєї Вітчизни 23 лютого на День захисника України, яке пропонується відзначати щороку 14 жовтня".

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, у зверненні вказується не те, що свято “День захисника Вітчизни” свого часу указом запровадив Леонід КУЧМА, який свідомо «витягнув це “свято” із забуття, лише замінивши його назву». Водночас звертається увага на те, що цей указ «був калькою виданого в Росії, яким там проголошено “Дєнь защітніка Отєчєства». В свою чергу ця дата обрана тому, що «23 лютого - це колишній день радянської армії, вже давно забутий українською громадськістю», йдеться у зверненні.

Молодь Львова підкреслює, що в Україні є свої традиційні свята, зокрема Свято Покрови – «починаючи з найдавніших часів, українськими військовими формаціями традиційно відзначався день 14 жовтня». І саме цей день «є святом українського козацтва, він був визначений Проводом ОУН для відзначення Свята Зброї, а згодом став днем народження Української Повстанської Армії», підкреслюється у зверненні.

З огляду на такі давні і славні традиції, саме цей день, на переконання підписантів звернення, «повинен стати святом кожного українця, який коли-небудь захищав Україну зі зброєю в руках, стоїть на її захисті в лавах Збройних сил сьогодні або тільки готується до виконання цього почесного громадянського обов’язку».

В зв’язку з цим оргкомітет молодіжної громадської акції звертається до А.САДОВОГО із закликом «запровадити щорічне відзначення 14 жовтня – Дня захисника України на території міста Львова», крім того, від імені Львівської міськради надіслати відповідне звернення до Львівської облради із закликом «запровадити День захисника України на території Львівської області». А також від імені Львівської міськради надіслати звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА із пропозицією «скасувати своїм указом відзначення 23 лютого чужого для українців свята, визнати учасників національно-визвольних змагань у ХХ столітті та запровадити відзначення 14 жовтня - Дня захисника України».