Шахрайки під виглядом обміну старих купюр виманили у пенсіонерки 10 тис. грн.

На Житомирщині затримано двох шахрайок, які виманили у 80-річної пенсіонерки 10 тис. грн.

Про це УНІАН повідомила спеціаліст Центру громадських зв’язків УМВС України в Житомирській області Ольга НОМЕРЧУК.

За її словами, до Лугинського райвідділу міліції звернулась мешканка с. Путиловичі з заявою про те, що до її будинку зайшли дві невідомі жінки, які представились соціальними працівниками, і шляхом обману заволоділи грошима господині в сумі 10 тис. грн. Шахрайки мотивували свої дії обміном старих купюр на нові, який зараз нібито проводиться в Україні.

Отримавши від жінки гроші, шахрайки зникли. Схаменувшись, літня жінка звернулася за допомогою до сусідів, які гуртом затримали непроханих гостей у їхньому авто і викликали міліцію.

Черговим нарядом міліції за скоєння цього злочину затримано непрацюючу 18-річну мешканку Полтавської області та раніше судиму 32-річну мешканку Кіровограда, у яких викрадене вилучено.

Наразі вирішується питання про порушення за даним фактом кримінальної справи.