Оперативники півроку стежили за таксистом і повіями

Житомирські правоохоронці затримали таксиста проти таксиста, якового підозрюють у сутенерстві.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі УМВС України в Житомирській області з посиланням на начальника відділу по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми УМВС України в Житомирській області Сергія СОРОКУ.

За його словами, “днями правоохоронці затримали 35-річного таксиста". Він упіймався “на гарячому” з міченими купюрами.

“Чоловік щойно привіз одну з підопічних дівчат до клієнта, отримав у дворі будинку за це гроші та збирався повернутися до основного місця роботи. Однак йому завадили правоохоронці”, - сказав С.СОРОКА.

Правоохоронець зазначив, що затриманий спочатку намагався заперечувати власну незаконну діяльність, однак потім все ж таки розповів про неї.

“Таксист співпрацював з трьома повіями, поставляючи їм клієнтів” , - розповів подробиці С.СОРОКА. Він додав, що таксист пропонував своїм пасажирам послуги повії, які коштували від 300 до 400 грн. за годину. Однак цим жінкам він платив лише 25% від цієї суми після виконання замовлення.

"Оперативники упродовж півроку документували діяльність таксиста і після збору доказів нарешті затримали його", - сказав правоохоронець.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 302 КК України (створення або утримання місць розпусти і звідництво з метою наживи), якою передбачено покарання обмеженням волі до 5 років або позбавленням волі на той же термін в залежності від рішення суду.

Загалом на Житомирщині з початку цього року це вже четвертий зафіксований міліцією факт звідництва.

За кожним з них порушено кримінальні справи. Також в регіоні з початку року міліція вже притягла до адмінвідповідальності за проституцію 5 повій.