У Венеції Пінчук орендує палаццо XVI століття з садом і причалом

Представляти Україну на 52-ій Міжнародній виставці сучасного мистецтва у Венеції (La Biennale di Venezia), яка проходитиме з 7 червня по 21 листопада 2007 року, Міністерство культури і мистецтв довірило одному з найкрупніших центрів сучасного мистецтва в Східній Європі - PinchukArtCentre. Комісаром українського павільйону на Венеціанському біеннале Мінкульт призначив президента PinchukArtCentre і директора Центру сучасного мистецтва BALTIC (Великобританія) Пітера Дорошенко, повідомляє газета “Факти”.

За словами комісара, найбільші країни світу доручають представляти на престижних міжнародних виставках свої досягнення в сучасному мистецтві провідним культурним інституціям. "У Україні такою інституцією став PinchukArtCentre", - підкреслив Дорошенко.

Тема української виставки у Венеції - "Поема про внутрішнє море" - перекликається з ідеєю і образами художнього фільму "Поема про море", створеного за сценарієм українського режисера Олександра Довженко. Американець українського походження Дорошенко, який останні 12 років уважно відстежує розвиток сучасного українського арту, вважає, що мистецтво здатне зробити Україну сильніше. "Ми хочемо зробити виставку такою, щоб сказали: українці - кращі", - підкреслив комісар українського павільйону.

Проте, за словами кураторів виставки, враховуючи, що ми все-таки живемо в XXI столітті, погляд на сучасного українця і Україну має відповідати часу. Саме тому акцент буде зроблений не на етнічну спадщину української культури, а на саму сучасну Україну через актуальні форми сучасного мистецтва. Основною частиною виставки стануть фото- і відеоінсталяції.

До того ж місце, де буде представлена експозицію, один із старіших у Венеції Palazzo Papadopoli, вигідно відрізнятиметься від інших виставок, які в більшості своїй розташовані тільки усередині будівель. "Ми вибрали палаццо біля води, зі своїм причалом і внутрішнім садом. Усередині палаццо на першому і другому поверхах плануються фото- і відеоінсталяції, в садку біля палаццо буде представлена скульптура, а на воді - човен, створений одним з художників", - додав Пітер Дорошенко.