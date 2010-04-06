У Сумах банкіри "нагріли" клієнтів на 52 тисячі доларів

У Сумах посадові особи одного з банків привласнили кошти клієнтів установи – 52 тис. доларів США, які їх останній той отримав за договором кредиту.

Як повідомила УНІАН співробітник штабу управління податкової міліції ДПА у Сумській області Наталія ШАПОВАЛ, банк надав своєму клієнту кредит у сумі 190 тис. доларів під 12,5% річних терміном на 5 років. Частину кредитних коштів позичальник одразу зняв з рахунку та використав на власні потреби. Решта грошей, як з’ясувалось згодом, раптово зникла з його банківського рахунку. Аби дізнатись, куди поділись кошти позичальника, працівники податкової міліції за даним фактом провели перевірку.

На документах про отримання готівки вони виявили підписи заявника, які засвідчували факти отримання ним ще 52 тис. доларів, але дійсність підписів на заявах викликала в оперативників сумніви і вони вирішили направити документи на додаткове дослідження.

Результати почеркознавчої експертизи, проведені у Харківському науково-дослідному інституті імені М.С.Бокаріуса, а також деякі інші виявлені факти, підтвердили припущення правоохоронців щодо підробки документів працівниками банку.

Було встановлено, що службові особи регіонального відділення банку у Сумах з метою заволодіння коштами клієнта неодноразово підробляли заяви на видачу готівки з його поточного рахунку та виконували за нього підписи у графі «отримувач». У такий спосіб посадовці незаконно привласнили 52 тис. доларів.

Прокуратура Сумської області за даним фактом порушила кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).