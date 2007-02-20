Не поспішайте народжувати: Папієв обіцяє збільшення допомоги на немовлят

Наступного року буде збільшено розмір одноразової виплати матерям при народженні дитини.

Як передає ЛігаБізнесІнформ, про це заявив міністр праці та соціальної політики Михайло ПАПІЄВ у прямому ефірі телеканалу "1+1".

"Наступного року ми плануємо підвищити цю суму", - сказав М.ПАПІЄВ. Він нагадав, що зараз одноразова виплата при народженні дитини становить 8,5 тис. грн. При цьому міністр не повідомив, наскільки буде збільшено цю виплату.

Разом із тим, М.ПАПІЄВ підкреслив, що поточного року одноразова виплата при народженні дитини здійснюватиметься чітко за графіком. "Я хотів заспокоїти вас: поточного року 8,5 тисяч гривень одержить кожна сім`я, в якій народиться дитина", - пообіцяв М.ПАПІЄВ.

Міністр також підкреслив, що одноразова виплата при народженні дитини була ініціативою держави, й тому саме держава зобов`язана передбачити відповідні кошти в державному бюджеті. За його словами, цього не було зроблено, а держава в момент ухвалення цього рішення обійшлася "невеликою хитрістю", переклавши ці виплати на Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Таким чином, підкреслив М.ПАПІЄВ, минулого року цей фонд було поставлено на межу банкрутства. Міністр заявив, що діючий уряд у державному бюджеті на 2007 рік передбачив відповідні кошти в розмірі 3,6 млрд. грн.

Нагадаємо, ще в серпні 2006 року перший віце-прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив, що уряд України має намір надалі збільшувати розмір грошової допомоги при народження дитини, проте джерела виплат таких допомог будуть переглянуті.