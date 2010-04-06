Повідомлення про замінування супермаркету виявилося неправдивим

Повідомлення про замінування супермаркету «Амстор» у Кременчуці Полтавської області виявилося неправдивим.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кременчуцького міського управління міліції.

«Наші працівники обстежували супермаркет і прилеглу територію. Вибухонебезпечних речовин не виявили. Ми продовжуємо пошук людини, котра зробила анонімний дзвінок і повідомила про замінування», - сказав представник міськуправління міліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 14.11 у чергову частину міського управління міліції Кременчука подзвонив невідомий і повідомив, що супермаркет «Амстор» замінований. До супермаркету виїхали наряди міліції, МНС, сапери. Відвідувачі і продавці магазину були негайно евакуйовані.