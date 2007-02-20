Відбудеться презентація Сумської області для керівників дипломатичних місій

21 лютого о 14-00 відбудеться презентація Сумської області для керівників дипломатичних місій іноземних держав, акредитованих в Україні, та представників міжнародних організацій. Презентація ініційована головою Сумської облдержадміністрації Павлом Качуром. У програмі: представлення економічного потенціалу регіону, презентація „Інвестиційної карти Сумщини”, виступи представників іноземних компаній, які успішно реалізують інвестиційні проекти на території області. (Європейський зал Президент-готелю „Київський”). Потрібна акредитація. Телефони: (0542)62 23 42, media@state-gov.sumy.ua, (0542)60-77-50, 8-067-961-88-36, ibogdan@state-gov.sumy.ua, monolit-k@gala.net.

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