Київську міліцію поставили на вуха через фальшиву «бомбу»

У Києві двірник викликала міліцію, сприйнявши закріплену скотчем пачку невикористаних запрошень на новорічні свята до нічного клубу "Бінго" як вибуховий пристрій.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у місті Києві, інформація про знахідку надійшла за телефоном 102 сьогодні о 7.48.

Жінка-двірник повідомила правоохоронців, що на перехресті вулиць Депутатської та Вітрука (Святошинський район) біля контейнерів для сміття знайшла підозрілий пакунок, в якому, на її думку, могла знаходитися бомба.

Працівники вибухотехнічної служби, які негайно прибули за викликом, за допомогою так званої водної гармати знешкодили пакунок. Як виявилося пізніше, це була пачка невикористаних запрошень.

"Напевно, жінка погано придивилася і слово "Бінго" прочитала як слово "Бомба", - припустили у главку міліції.