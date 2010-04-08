Начальник райуправління міліції на смерть збив людину і зник з місця ДТП

Працівники карного розшуку Згурівського району Київської області затримали начальника одного з райуправлінь міліції цього регіону, який підозрюється в тому, що вчора ввечері на смерть збив людину і зник з місця ДТП.

Про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив директор Департаменту зв’язків з громадською МВС України Дмитро АНДРЕЄВ.

За його словами, 7 квітня о 21.15 до міліції надійшло повідомлення, що на дорозі знайдено тіло людини з травмами, які могли бути заподіяні внаслідок наїзду автомобіля. Вночі співробітники карного розшуку знайшли на одній із станцій технічного обслуговування автомобіль з характерними для ДТП пошкодженнями, а згодом затримали і працівника міліції, якому цей транспортний засіб належить.

Як зазначив Д.АНДРЕЄВ, наразі розслідування цього інциденту взято під особистий контроль міністра внутрішніх справ.

В контексті цього, керівник ДЗГ поінформував, що протягом останнього тижня до органів внутрішніх справ надійшло 22 повідомлення про правопорушення, які були скоєні за участю працівників міліції. У 19 випадках призначено службове розслідування, 62 посадові особи МВС притягнуті до дисциплінарної відповідальності, звільнено з посад 21 особу, в тому числі 3 керівників.