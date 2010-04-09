НРУ закликає голосувати за українську мову в кінотеатрах

Народний Рух України закликає громадян продовжувати "голосувати за українську мову в кінотеатрах", відвідуючи фільми, дубльовані українською мовою.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві Народного Руху України щодо зазіхань міністра освіти та науки Дмитра ТАБАЧНИКА на українську мову в кінотеатрах.

“Cистематичні українофобські заяви міністра освіти і науки Д.ТАБАЧНИКА уже стають майже хрестоматійними. Призначивши такого "міністра-україноненависника", нинішня влада прагне помститися всім громадянам України вже за те, що вони є українцями і використовують українську мову. Цього разу ТАБАЧНИК вирішив добратися до українського кінопрокату і повернути в українські кінотеатри дублювання фільмів російською мовою. Варто нагадати, скільки було істерики від Партії регіонів і ТАБАЧНИКА, зокрема, коли було прийнято рішення про необхідність дублювання фільмів українською мовою. У грудні 2007 року рішенням Конституційного Суду встановлено, що дубльованими, озвученими або субтитрованими державною мовою мають бути 100% фільмокопій”, зазначають у НРУ.

Автори заяви наголошують: “За логікою Партії регіонів це рішення повинно було призвести до банкрутства українських кінотеатрів у зв’язку з відмовою глядачів їх відвідувати. Насправді ж їхні очікування не справдилися, оскільки українських глядачів у кінотеатрах побільшало за два роки більш як у 2 рази. Фактично українське суспільство перехопило у держави першість у впровадженні мовної політики в Україні і показало, що дивитись кіно українською – патріотично”.

Таким чином, переконані у НРУ, “Д.ТАБАЧНИК своїми заявами не тільки свідомо порушує українське законодавство, але й надає неправдиву інформацію, заявляючи про зменшення на третину кількості глядачів у кінотеатрах. Виголошуючи подібні абсурдні заяви, ТАБАЧНИК здійснює лобіювання інтересів російського кінопрокатного бізнесу. Повернення російського дубляжу означає повернення надприбутків з українських глядачів для іноземних компаній. Позиція російського бізнесу є зрозумілою. Однак це ніяк не виправдовує міністра вітчизняного уряду, який заради бізнес-успіху підприємців іноземної держави ладен зробити все, щоб прибрати з ринку українські компанії, які займаються дублюванням на державну мову”.

“За останні два роки рівень українського дублювання підвищився у геометричній прогресії. Відповідно, в Україні себе реалізовують професійні актори, перекладачі, звукорежисери та інші працівники цієї сфери. Українське дублювання є тим локомотивом, яке допоможе відновити українське кіновиробництво. Натомість заяви Д.ТАБАЧНИКА свідчать, що нинішня влада не турбується про своїх громадян, оскільки хоче знищити і робочі місця, і паростки українського кіно, і українське культурне середовище загалом”, заявляє Народний Рух України.