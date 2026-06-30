Російські солдати живуть на лінії фронту лише 20-35 хвилин, – CBS News

РФ могла втратити майже пів мільйона солдатів загиблими, зазначає видання.

Російські солдати на деяких ділянках фронту можуть розраховувати на те, що проживуть в середньому лише від 20 до 35 хвилин. Про це пише CBS News з посиланням на оцінки російських воєнблогерів.

Видання зазначає, що хоч самостійно вони не можуть перевірити це твердження, однак подібна інформація зʼявляється дедалі частіше в російських військових каналах. Що свідчить про те, що все більше росіян розуміють втрати у війні, які Кремль намагався тривалий час приховати.

Журналісти посилаються на британську розвідку, яка повідомляла минулого місця, що лише загиблими РФ втратила у цій війні майже 500 тисяч солдатів. Тоді як за підрахунками українського Міноборони, загальні втрати РФ вбитими та пораненими вже складають понад 1,4 млн.

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Відзначається, що на тлі зростання кількості БПЛА на фронті, збільшується й "кілл-зона", через що втрати РФ нарощуються зі швидкими темпами. Цьому сприяє і тактика інфільтрації РФ. Також видання посилається на оцінки, які свідчать, що у цій війні більше росіян гине, ніж отримує поранення. Це стало першим подібним випадком у сучасних війнах. Однак, зазначають журналісти, нестача особового складу відчутна і серед Сил оборони України.

"Нестача людських ресурсів є проблемою з кінця літнього наступу 2023 року. У нас були випадки, коли піхота проводила на позиціях більше року без ротації", – зазначив Роб Лі, український військовий аналітик.

Попри це, зазначає видання, українським військам вдалося ефективніше захистити своїх солдатів, зокрема замінюючи частину піхоти на дрони. Вони не лише беруть участь у бойових діях, а й залучаються до медичної евакуації та логістики. На тлі цього, втрати РФ наразі у вісім разів більші, ніж в України, зазначають журналісти. І дедалі більше росіян починають відчувати наслідки війни вже самостійно.

Видання посилається на результати опитування, які свідчать, що у 31% росіян одного чи кількох членів родини було мобілізовано на війну проти України. І цей показник на 14% більше, ніж у 2022 році, пише видання.

Втрати РФ: важливі новини

Раніше Генсек НАТО Марк Рютте заявляв, що Росія щомісяця втрачає від 30 до 35 тисяч солдатів в Україні загиблими та пораненими. Водночас він зауважив, що Кремль продовжує висувати нереалістичні вимоги щодо завершення війни в Україні.

Про те, що Путін не відмовляється від своїх першочергових цілей у війні проти України, свідчать його заяви, відзначають аналітики з Інституту вивчення війни. Поки Україна, ЄС та США готові відновити переговори, кремлівський диктатор продовжує вимагати фактичної капітуляції Києва, зазначають експерти.

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