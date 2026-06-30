Перевершить Taurus: Південна Корея вперше успішно випробувала ракету-вбивцю бункерів

Після двох невдалих запусків Південна Корея вперше успішно випробувала крилату ракету "Чхонрьон", яка зможе вражати глибоко укріплені підземні об'єкти.

Південна Корея успішно провела перші технічні льотні випробування нової крилатої ракети великої дальності "Чхонрьон" ("Небесний дракон"), призначеної для ураження глибоко укріплених підземних об'єктів. Тест став першим успішним після двох невдалих спроб, під час яких розробникам довелося дистанційно знищити дослідні зразки, пише Defence Blog.

Випробування відбулося 25 червня на базі 3-го навчально-бойового авіакрила. Ракета успішно відокремилася від легкого штурмовика FA-50, запустила реактивний двигун у повітрі та виконала стабільний політ. Саме ці етапи не вдалося пройти під час запусків у січні та березні.

Якщо програма розвиватиметься за планом, розробку завершать до 2028 року, серійне виробництво стартує у 2029-му, а на озброєння ракета надійде на початку 2030-х років. Основним носієм стане новітній південнокорейський винищувач KF-21 "Бораме", однак "Чхонрьон" також інтегрують із літаками FA-50, KF-16 та F-15K.

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Нову зброю створюють як відповідь на розгалужену мережу підземних бункерів і командних пунктів Північної Кореї, значна частина яких розташована всередині гірських масивів. Ракета призначена для ураження саме таких укріплених об'єктів, які практично недосяжні для звичайних авіабомб.

За даними південнокорейських ЗМІ, дальність польоту "Чхонрьона" перевищуватиме 600 кілометрів, що приблизно на 20% більше, ніж у німецької ракети Taurus KEPD 350, яка зараз перебуває на озброєнні країни. При цьому нова ракета збереже близько 90% її пробивної здатності, але отримає ще ефективнішу бойову частину для руйнування багатошарових підземних бетонних споруд.

Ракета використовуватиме комбіновану систему наведення, яка забезпечує точність у межах 1-2 метрів навіть за умов придушення GPS. Для зниження ймовірності виявлення вона летітиме на малій висоті, а конструкція корпусу та спеціальне покриття зменшуватимуть її помітність для радарів.

Однією з головних переваг "Чхонрьона" стане система зберігання пального. На відміну від Taurus, який необхідно заправляти безпосередньо перед бойовим вильотом, нова ракета може залишатися повністю готовою до застосування від п'яти до десяти років. Це дозволить значно скоротити час між отриманням наказу та завданням удару.

У Сеулі розраховують, що власна ракета поступово замінить імпортні Taurus. Раніше Південна Корея закупила 260 таких ракет, однак військові вважають, що для можливого конфлікту на Корейському півострові цього недостатньо. Власне виробництво має забезпечити країні незалежність у створенні високоточної далекобійної зброї та зміцнити її систему стримування Північної Кореї.

Озброєння Південної Кореї - останні новини

Як повідомляв УНІАН, німецький концерн Rheinmetall і південнокорейська компанія LIG Defense & Aerospace збираються розробити нову зенітну ракету C-PGM/ESHORAD. Серед іншого, її можна буде застосовувати для збиття плануючих бомб, або КАБів. Водночас її практичне використання в Україні може бути ускладнене низкою чинників.

Представник компанії LIG на виставці озброєння Eurosatory 2026 у Парижі розповів, що нова ракета отримала позначення C-PGM/ESHORAD. Її дальність становитиме 20 км, а задекларована максимальна висота роботи – близько 6–7 км, хоча зазначається, що практичне ураження цілей, ймовірно, відбуватиметься на меншій висоті.

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