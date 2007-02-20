Міліція просить громадян перевірити гроші і дає серії фальшивих купюр

У Євпаторії (Крим) правоохоронці затримали двох чоловіків, які впродовж місяця в різних місцях міста збували купюри номіналом в п`ятдесят гривень, виготовлені на ксероксі.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків кримської міліції, співробітники державної служби з боротьби з економічними злочинами довго збирали інформацію для затримання фальшивомонетників. Після проведення оперативних заходів вони прийняли рішення закупити у підозрюваних частину підроблених грошей. В результаті були затримані два 44-річних євпаторійця, які реалізували оперативникам 18 купюр номіналом 50 грн. - всього 900 гривень.

Фальшивки виготовлялися удома у одного з підозрюваних на кольоровому принтері. "Виготовивши 6 "п’ятидесяток" на одному аркуші паперу, решту грошей зловмисники просто ксерокопіювали з одержаного зразка. Таким чином, серійні номери на грошах повторювалися", - повідомляє ЦГЗ. Удома в одного із затриманих оперативники вилучили обладнання, на якому вироблялися підробки, а також фальшиві гривні.

За інформацією міліції автономії, при порівнянні з справжніми грошима візуально визначається, що папір на фальшивках менш щільний, фарба більш бліда, відсутні рельєфність зображення і захисні волокна.

Щодо затриманих кримчан прокуратура Євпаторії порушила кримінальну справу за частиною 2 статті 199 Кримінального Кодексу України.

Зараз проводиться перевірка місць збуту підроблених грошей, а також встановлюються додаткові факти протиправної діяльності євпаторійських фальшивомонетників.

ЦГЗ ГУ МВС України в АРК закликає громадян перевірити свої гроші і приводить реквізити фальшивих купюр номіналом п`ятдесят гривень: ЭН 4879544, зразка випуску 2004 року; ЕН 0588001, зразка випуску 2004 року; ЕЛ 6003790, зразка випуску 2004 року; ЗТ 7918339, зразка випуску 2005 року; ЭК 4244506, зразка випуску 2004 року; ЗП 2096223, зразка випуску 2005 року. У разі виявлення фальшивок міліція просить звертатися за телефонами в Євпаторії 8(269) 31229 і в Сімферополі 8(0652) 255000.