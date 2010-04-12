Затримано бухгалтера компанії, що будувала у Львові стадіон

Львівські оперативники затримали бухгалтера однієї з фірм, що займалась підготовкою до Євро-2012, за підозрою у причетності до оборудок із бюджетними коштами, виділеними на будівництво стадіону.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області.

За даним фактом вже порушено кримінальну справу за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах).

У повідомленні наголошується, що поки що йдеться про розкрадання понад 1 млн. грн., однак ця сума може виявитись і більшою.

Як розповів у коментарі УНІАН начальник ГУ МВС України у Львівській області генерал-лейтенант міліції Михайло ЦИМБАЛЮК, у правоохоронців була інформація, що бухгалтер переховується у Донецькій області і найближчим часом планує змінити місце свого перебування. Тому до Донецька терміново було відправлено слідчо-оперативну групу Головного управління міліції Львівщини, яка затримала зловмисницю.

«На даний час вона перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо її арешту», - зазначив М.ЦИМБАЛЮК.

Наразі правоохоронці перевіряють усі фінансові справи підприємства, де працювала затримана.

За даними поінформованих джерел у ГУ МВС України у Львівській області, було затримано бухгалтера львівської філії ТОВ “Проектно-будівельне підприємство "Азовінтекс".

Як раніше повідомляв УНІАН, у львівській філії ТОВ ПБП «Азовінтекс» аудитори підприємства 2 квітня 2010 року виявили зникнення грошей. За цим фактом підприємством було складено акт, який того ж дня з усіма необхідними матеріалами було направлено до правоохоронних органів для встановлення причетності бухгалтера львівської філії до зникнення грошових коштів та відшкодування збитків підприємству.

*** ТОВ ПБП «Азовінтекс» було генеральним підрядником з будівництва стадіону до Євро-2012 у Львові. 30 березня 2010 року віце-прем’єр-міністр України з питань Євро-2012 Борис КОЛЕСНІКОВ повідомив про зміну генпідрядника з будівництва стадіону. Генпідрядником з будівництва стадіону до Євро-2012 у Львові замість «Азовінтексу» стала компанія «Альтком».