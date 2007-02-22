Лужков поповнить собою перелік нев’їздних?

Українська сторона розцінює висловлювання мера Москви Юрія Лужкова в Севастополі, як крок, спрямований на нагнітання напруженості в суспільстві, підрив добросусідських відносин і стратегічного партнерства між Україною та Росією.

Про це йдеться у коментарі прес-служби Міністерства закордонних справ України, переданому УНІАН.

Як нагадує прес-служба, 21 лютого у м. Севастополь мер Москви Юрій ЛУЖКОВ дозволив собі публічно поставити під сумнів статус Кримського півострова у складі України.

Особливе занепокоєння в МЗС викликають також публічні заклики Ю.ЛУЖКОВА до громадян України брати участь у масових акціях, які носять політичний характер, що є прямим втручанням у внутрішні справи іноземної держави.

Як зазначають у прес-службі МЗС, нині, коли українсько-російські відносини спільними зусиллями президентів України і Росії поступово позбавляються заідеологізованості і стереотипів минулого, заяви російського регіонального діяча не можна кваліфікувати інакше, як сплановану акцію, що спрямована на підрив цих позитивних зрушень.

“Не маючи, очевидно, повноважень виступати від імені Росії, пан ЛУЖКОВ, водночас, оголосив, ніби ця сусідня країна не має намірів виконувати свої міжнародні зобов’язання, зафіксовані, зокрема, у базових угодах щодо тимчасового перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України”, - наголошується у коментарі МЗС.

Крім того, нагадує прес-служба МЗС, всупереч зазначеним базовим угодам, Ю.ЛУЖКОВ взяв участь у відкритті т.зв. "Будинку Москви", побудованого на території військової частини, що орендується Чорноморським флотом РФ.

МЗС України висловлює сподівання, що такі дії згаданого посадовця отримають відповідну оцінку з боку російської влади, про що буде поінформовано українську сторону.

Зі свого боку, українська сторона залишає за собою право вдатися до відповідних заходів, керуючись положеннями чинного законодавства, яке передбачає прийняття рішень з метою запобігти створенню іноземними громадянами передумов для скоєння протиправних проявів, пов’язаних з посяганням на територіальну цілісність та недоторканість України, наголошується у коментарі прес-служби Міністерства закордонних справ України.