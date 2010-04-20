Шуфричу розказали, що риба у Київському водосховищі вижила

Фахівці Міністерства з питань надзвичайних ситуацій не підтверджують інформацію про масову загибель риби у Київському водосховищі .

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.

Міністр зазначив, що спеціалісти провели обстеження берегів Київського водосховища і не виявили фактів масової загибелі риби.

Водночас Н.ШУФРИЧ зазначив, що є окремі факти загибелі риби, але це нормальне явище під час танення снігу та весняної повені.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня у засобах масової інформації з’явилися численні повідомлення про масову загибель риби, викликану спуском води з Київського водосховища. За інформацією ЗМІ, ВАТ «Укргідроенерго» здійснило цей спуск відповідно до рішення Міжвідомчої комісії при Держводгоспі України для попередженням небезпечних наслідків весняної повені. Внаслідок таких дій рівень води у Київському водосховищі впав настільки, що крига в багатьох місцях лягла на дно та придавила своєю вагою рибу, що зібралася на мілководді. Однією з можливих причин рішення про спуск води засоби масової інформації називають побоювання через вірогідність затоплення будинків у Конча-Заспі, район якої може одним з перших постраждати внаслідок ймовірного весняного паводку.

16 березня заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявив, що направив звернення до Міністерства охорони навколишнього природного середовища і Державного комітету України з водного господарства з проханням з`ясувати обставини спуску води у Київському морі, що призвело до масової загибелі риби.

3 квітня у Дерводгоспі на звернення М.ТОМЕНКА пояснили, що масова загибель риби у Київському водосховищі спричинена задушенням унаслідок тривалого періоду суцільного льодоставу на водосховищі.