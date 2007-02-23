Екс-керівництво Нафтогазу отримало неочікувану відстрочку

Генеральна прокуратура України відклала проведення колегії, на якій планувалося розглянути хід розслідування кримінальних справ проти колишнього керівництва НАК «Нафтогаз України».

Про це УНІАН повідомило джерело в правоохоронних органах.

За його словами, запланована на сьогодні колегія перенесена на невизначений термін.

У той же час, за словами джерела в уряді, колегія Генпрокуратури перенесена на 27 лютого.

Розслідуванням кримінальних справ проти колишнього керівництва "Нафтогазу України" займається заступник генерального прокурора Віктор КУДРЯВЦЕВ.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого заступник генерального прокурора Тетяна КОРНЯКОВА повідомила, що Генеральна прокуратура на колегії 23 лютого розгляне хід розслідування кримінальних справ проти колишнього керівництва НАК «Нафтогаз України».

30 січня голова Головного контрольно-ревізійного управління України Петро АНДРЄЄВ повідомив, що Генеральна прокуратура за матеріалами перевірок ГоловКРУ порушила 9 кримінальних справ за фактами порушень, виявлених у НАК «Нафтогаз Україна».

26 січня російське видання «Деловая газета» з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомила, що Генеральна прокуратура України направила звернення в Генеральну прокуратуру РФ з проханням оголосити в розшук громадянина України, екс-заступника голови Правління НАК «Нафтогаз України» Олега БАХМАТЮКА.

Як писало видання, запит української сторони направлений генпрокуратурі РФ у зв`язку з ухиленням О.БАХМАТЮКА від участі в слідчих заходах, що проводяться ГПУ і УБОЗ МВС України в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за ч. 5 ст. 191 УК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, здійснене організованою групою, в особливо великих розмірах).

За інформацією українських ЗМІ, наприкінці 2006 року близькі до О.БАХМАТЮКА структури придбали контрольні пакети акцій "Волинь-", "Закарпат-", "Львів-", "Івано-Франківськ-", "Чернівці-" і "Чернігівгаз" у колишнього народного депутата Ігоря ЕРЕМЄЄВА.

Генпрокуратура України розслідувала кримінальну справу про присвоєння 410 млн. грн. Коштів ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» посадовцями та акціонерами ВАТ «Івано-Франківськгаз», ВАТ «Львівгаз», ВАТ «Закарпатгаз», ВАТ «Чернівцігаз», ВАТ «Волиньгаз», ПП «Промбуддеталь», ТОВ «СБ-індустрія», ТОВ «Будпрофсервіс» і ООО «Станіславська торгова компанія» в листопаді 2005 – березні 2006 року.

Прокуратура Закарпатської області 7 грудня 2006 року в рамках розслідування кримінальної справи провела виїмку документів у приміщенні ВАТ «Закарпатгаз».