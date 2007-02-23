Гриценко: куди падатимуть уламки іранських ракет, збитих над Україною?

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО впевнений, що можливе розміщення елементів американської системи протиракетної оборони в Польщі та Чехії може торкнутися інтересів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам сьогодні в Києві.

"Те, що дане питання може торкнутися України, - це очевидно", - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

За словами міністра, можливе перехоплення ракет системами ПРО може здійснюватися на такій висоті та відстані, що уламки ракет можуть впасти на територію України.

"А що буде в цих уламках, зараз ніхто не знає. Якщо це буде не в буквальному розумінні ядерна бомба, ядерна боєголовка, то це може бути "брудна" бомба з радіоактивними речовинами, які на додачу до того, що нам дав Чорнобиль, ще забруднять нашу територію. Це також може бути якийсь вірус - елемент біологічної зброї, який може вплинути на здоров`я наших людей", - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Керівник оборонного відомства, вважає, що на даному етапі необхідно погоджувати інтереси й позиції всіх держав, включаючи Україну, яка є сусідом Польщі та Чехії. В той же час він зазначив, що розміщення американських ПРО в Європі є питанням довгострокової перспективи. "Питання поки не вирішено, не буде вирішено завтра, не вирішуватиметься післязавтра. Це питання далекої перспективи", - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 лютого, А.ГРИЦЕНКО повідомив, що для формування офіційної позиції України щодо ПРО зараз проводяться активні консультації. За словами міністра, вже двічі зустрічався з Послом США Вільямом ТЕЙЛОРОМ, з помічником міністра оборони США, а за два тижні до України прибуде група американських експертів із Пентагону, які доведуть детальну інформацію, зокрема технічного й військового характеру, про ці об`єкти. А.ГРИЦЕНКО зазначив, що ця інформація буде доведена до МЗС, Міноборони, РНБО та Секретаріату Президента України.