13 в`язнів Комсомольського ізолятору різали собі вени не марно

20:27, 23 лютого 2007
Суспільство
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Висновок обласної прокуратури

Полтавська облпрокуратура визнала незадовільними умови утримання в Комсомольському ізоляторі тимчасового тримання

Полтава. 23 лютого. УНІАН. Прокуратура Полтавської області визнала незадовільними умови утримання заарештованих у Комсомольському ізолятору тимчасового тримання, де днями 13 заарештованих порізали собі руки. Про це журналістам повідомив прокурор Полтавської області державний радник юстиції 3-го класу Віктор ВОЙЦИШЕН.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, прокуратура області провела перевірку, за результатами якої виявлено численні порушення. Зокрема, повідомив В.ВОЙЦИШЕН, в усіх камерах ізолятора температура нижче встановленої норми, приміщення перебувають в антисанітарному стані. Крім того, продукти харчування, зазначив прокурор, спецконтингент отримує в нормах, що не відповідають вимогам, встановленим законодавством. Через це родичі заарештованих, за згодою з керівництвом Комсомольського МВ, щодня передають продуктові передачі, хоча згідно із Законом особи, які утримуються під вартою, мають право отримувати їх лише двічі на місяць, - наголосив прокурор області.

За словами В.ВОЙЦИШЕНА, за результатами прокурорської перевірки начальнику УМВС України в Полтавській області внесено подання з вимогою усунути виявлені порушення, вирішити питання про проведення службової перевірки та притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого у місті Комсомольськ Полтавської області затримані слідчого ізолятора міськвідділу міліції порізали собі руки. Шістьом з них надано медичну допомогу у міській лікарні. Лікарі констатували, що різані рани передпліччя різної глибини не є загрозою життю. За неофіційними даними, рани нанесені тюбиком зубної пасти на знак протесту проти незадовільних умов утримання та заборони передавати за ґрати передачі.

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