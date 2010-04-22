Янукович: модернізація ГТС є альтернативою "Південному потоку"

Модернізація української газотранспортної системи є альтернативою будівництву газопроводу «Південний потік».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Ми це (модернізацію ГТС – УНІАН) пропонуємо як альтернативу будівництва «Південного потоку». Тому що «Північний потік» вже не зупинити – він вже будується. Догралися до того, що почали будувати і обходити Україну з півдня і півночі. Тому ми зараз шукаємо можливість, як домовитися, щоб Україна залишила як мінімум обсяги ті, які може транспортувати існуючою ГТС, – близько 125 млрд. кубів газу», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Глава держави також назвав три ступені модернізації й розширення можливостей транзитних шляхів. Перш за все, сказав Президент, необхідно побудувати ділянку Богородчани-Ужгород, внаслідок чого вдасться збільшити обсяг прокачування на близько 10 млрд. кубометрів газу на рік. Потім необхідно модернізувати ГТС з тим, щоб збільшити швидкість прокачування газу – це дозволить збільшити обсяги прокачування на 20-25 млрд. кубометрів. І третім етапом, зазначив В.ЯНУКОВИЧ, буде прокладання фактично нової труби, що паралельно існує.

Крім того, Президент сказав, що під час переговорів з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ 21 квітня в Харкові результатів щодо зниження ціни вдалося досягти, не порушуючи питання щодо ГТС. «Ми шукали інші шляхи, щоб не зачіпати ГТС», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН наприкінці березня за підсумками зустрічі зі своїм українським колегою Миколою АЗАРОВИМ заявляв, що Росія позитивно ставиться до ідеї створення консорціуму для модернізації ГТС України і готова вкладати кошти.

У березні 2009 року Україна підписала з Євросоюзом за підсумками міжнародної конференції в Брюсселі спільну декларацію про модернізацію ГТС, розраховуючи на мільярди євро інвестицій і обіцяючи створити "прозорий" газовий ринок. Пізніше і Україна, і ЄС заявили, що хочуть бачити в цьому проекті Росію.

ГТС України протяжністю 37,5 тис. км включає 71 компресорну станцію і 13 підземних сховищ газу загальним об`ємом 32 млрд. куб. м. Пропускна спроможність системи до європейських країн становить 141 млрд. куб. м газу на рік.