Влада Севастополя не повинна тішити себе ілюзіями щодо ЧФ

Влада Севастополя не повинна тішити себе ілюзіями з приводу подальших перспектив розвитку міста у зв`язку з продовженням терміну перебування Чорноморського флоту Росії.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив керівник Таврійського інституту регіонального розвитку (місто Ялта), заслужений економіст Автономної Республіки Крим Андрій КЛИМЕНКО.

За його словами, у влади і жителів Севастополя у зв`язку з «харківською» угодою з ЧФ РФ може виникнути «нічим не виправдане, чи, інакше кажучи, помилкове відчуття полегшення: мовляв, тепер флот перебуватиме в місті ще довго, флот розвиватиметься, а, отже, будуть робочі місця, вклад в економіку міста тощо. Проте вклад ЧФ РФ і його інфраструктури обслуговування в економіку міста в осяжному майбутньому сильно не виростуть, а лише зменшуватимуться».

Експерт пояснив, що «є загальні тенденції мінімізації військової складової російського флоту в Севастополі - у зв`язку з модернізацією технічних засобів, оптимізацією обслуговуючого персоналу тощо».

«Севастопольцям не потрібно тішити себе ілюзіями, а продовжувати диверсифікувати і розвивати економіку міста, розуміючи, що вклад флоту в бюджет міста в осяжному майбутньому буде на рівні 10-15%, і далі він продовжуватиме знижуватися», - вважає А.КЛИМЕНКО.

Коментуючи заяви про те, що після набуття чинності договору щодо ЧФ РФ зросте обсяг російських інвестицій в економіці Севастополя, А.КЛИМЕНКО відзначив: «Я думаю, що Росія не є інвестиційним лідером у Чорноморському регіоні. Таким лідером тут є Туреччина, за нею йдуть нові країни ЄС - Болгарія і Румунія, у яких значні інвестиційні перспективи. А також Грузія зі своїм надзвичайно пільговим податковим режимом. А в російської ж економіки не менше внутрішніх проблем, чим у української».

Експерт також відзначив, що «нині постає питання про долю тих економічних проектів, про які останні два роки так багато говорили в Севастополі, - про територію відкритої економіки і Чорноморської співпраці, що в просторіччі іменували вільною економічною зоною». На його думку, «європейські, американські, азіатські інвестори, які почали замислюватися про те, аби прийти в Севастополь зі своїми проектами, зараз візьмуть паузу, і дивитимуться, як ці проекти виглядатимуть у даному політичному контексті».

А.КЛИМЕНКО також вважає, що після набуття чинності угоди між Україною і Росією з ЧФ РФ «такі країни, як Туреччина, Румунія, Болгарія, природно, розглядатимуть варіант посилення військово-морської складової Росії на Чорному морі, і відповідно вносити корективи у свої військово-морські доктрини». На його думку, існує загроза, що в Чорному морі може з`явитися «якщо не гонка військово-морських озброєнь, то щось схоже на це». «Ось ці події змусять Грузію активно будувати свої ВМС, які сьогодні складаються, здебільшого, з берегової охорони», - сказав експерт.