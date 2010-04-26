Бойко обіцяє, що Нафтогаз розраховуватиметься власними коштами

За поставлений в квітні газ НАК "Нафтогаз України" заплатить ЗАТ "Газпром" власними коштами.

Про це заявив міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО в ефірі телеканалу ICTV в неділю.

Міністр зазначив, що така можливість з`явилася в результаті домовленості з російською стороною про зниження ціни на блакитне паливо.

"У нас вистачає грошей власного балансу для того, щоб розрахуватися без залучення бюджетних коштів, як це було раніше, і коштів Міжнародного валютного фонду. Ми самі будемо розраховуватися за рахунок власних надходжень", - запевнив Ю.БОЙКО.