У зоопарку помер «слон Черновецького»

Сьогодні, 26 квітня, у Київському зоопарку помер 39-річний слон Бой. По це УНІАН повідомив колишній заступник директора зоопарку Кирило ТАРАНТІН.

За його словами, сьогодні об 11:04 слон упав у вольєрі та помер.

Про загибель тварини УНІАН повідомили також очевидці, які перебували сьогодні зранку на території зоопарку.

За словами К.ТАРАНТІНА, “заморили тварину. 40 років – нормальний вік для слона. Є слони, що живуть 60 років. Проводили експерименти, саджали його на дієту – все це привело до того, що стан його здоров’я погіршився”.

У прес-службі столичного зоопарку не підтверджують та не спростовують інформацію про загибель слона.

Разом з тим, на 13.30 призначено позапланову прес-конференцію директора Київського зоопарку Світлани БЕРЗІНОЇ "у зв’язку з надзвичайними подіями, які стались в зоопарку”.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня 2009 року директор Київського зоопарку С.БЕРЗІНА повідомила журналістам, що слона Боя, який живе у Київському зоопарку, планують посадити на дієту та навчити самостійно спилювати нігті.

За її словами, дієта слону необхідна не тільки тому, що він надто важкий – 6,5 тонни – як для індійського слона, які важать в умовах дикої природи 3,5-4 тонни, а й через те, що рослинна їжа забезпечить менше наростання нігтьової тканини на ногах тварини.

Ще раніше – 26 грудня 2008 року - чиновники столичної мерії у зв’язку з фінансовою кризою та з метою надання підтримки Київському зоопарку вирішили взяти собі під опіку тварин. Як повідомив перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, “ми вийшли сьогодні з такою пропозицією до мера, щоб кожний взяв на утримання, кожний заступник і кожний бажаючий також”.

Як розповів А.ГОЛУБЧЕНКО, мер Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ взявся опікуватися слоном, а він сам взяв під опіку зубра.