Банкір: гривня потребує негайного ухвалення бюджету

Для стабілізації валютного курсу необхідно якомога швидше ухвалити державний бюджет та залучити іноземних інвесторів в Україну. Про це під час прямої лінії у газеті «Комсомольская правда в Украине» заявив голова правління Банку Кіпру Владислав Байрака.

На його переконання, нестабільність курсу в Україні викликана валютним дисбалансом, що утворився внаслідок послаблення українського виробника і у зв’язку з цим значного домінування імпорту над експортом.

«Сьогодні на ринок приходить більше доларової маси, ніж іде. Біля 700 мільйонів доларів в місяць викуповує НБУ. Проте дефіцит експортно-імпортного сальдо залишається. Зараз імпорту купується на 600 мільйонів більше, ніж продається наших товарів», - зазначив фінансовий експерт.

За словами Владислава Байраки, від’ємний баланс в Україні компенсується за рахунок притоку коротких грошей, котрі спекулянти вкладають у державні облігації. І зміцнення гривні відбувається не у зв’язку з розвитком внутрішнього виробництва, як це мало би бути, а за рахунок мільярда доларів, який був витрачений спекулянтами на купівлю облігацій держпозики. Тому для стабілізації валютного курсу в Україні, у першу чергу, необхідно якомога швидше затвердити державний бюджет, створити привабливий клімат для іноземних інвестицій в нашу економіку та розвивати внутрішнє виробництво.

«Якщо ми вирішимо питання приходу інвесторів в Україну, то зможемо зменшити від’ємне сальдо між експортом та імпортом. І це дозволить стабілізувати економіку, бізнес та не прив’язуватися так жорстко до долара», - підкреслив голова правління Банку Кіпру.

Довідка. Загальні активи Bank of Cyprus Group оцінюються в 39 мільярдів євро.

За підсумками 2009 року група показала 313 мільйонів євро прибутку. У тому ж 2009 році Банк Кіпру (Bank of Cyprus) увійшов до списку найкращих банків світу у межах однойменного щорічного проекту, організованого престижним журналом Global Finance.